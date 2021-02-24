Видеофакт. На М1 хотела спрыгнуть с моста и покончить с собой 22-летняя девушка

Девушка хотела спрыгнуть с моста транспортной развязки прямо на "олимпийку". Фотоиллюстрация: pixabay.com.

ЧП едва не произошло в Брестской области вечером 13 февраля. Проезжая по транспортной развязке автодороги М1 и региональной трассы Береза-Дрогичин, сотрудники милиции спасли девушку. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Девушку милиционеры увидели за ограждением моста над «олимпийкой». Правоохранители остановились и стали уговаривать девушку безопасно слезть с моста. Им начали помогать очевидцы.

На видео, которое опубликовало МВД, слышно как какая-то женщина уговаривает девушку: «Пойдем, моя хорошая. Пойдем…».

Девушка сквозь слезы, говорит, что она не хочет идти, не хочет больше жить. А когда спрашивают, как ее зовут и что произошло, отвечает: «Неважно».

- Беседа позволила выиграть время и приблизиться к девушке. В какой-то момент правоохранители схватили ее за руки и перетянули через перила в безопасное место, - прокомментировали в пресс-службе.

На машине милиции спасенную 22-летнюю жительницу Дрогичинского района отвезли в больницу. По данному факту проводится проверка.

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