Грузия с 1 марта откроет границу для белорусов, но нужен ПЦР-тест

В марте 2021-го года для белорусов открывается Грузия. Фото: pixabay.com.

О том, что уже с 1 марта правительство Грузии открывает свои границы еще для ряда стран, проинформировал Первый канал Грузии. В этом перечне Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Украина и Россия.

Таким образом, граждане этих стран смогут въезжать в Грузию с 1 марта 2021-го года только с одним условием - наличие ПЦР-теста на коронавирус, разумеется, отрицательного.

Одновременно с этим в Грузии отменяется сразу ряд карантинных ограничений. Например, уже с 25 февраля откроются гостиницы в курортах в горных областях, с 1 марта - музеи, выставочные залы и комплексы, а чуть позднее, с 15 марта, и фитнес-центры.

К слову, сейчас уже «Белавиа» летает в Тбилиси три раза в неделю. Стоимость билета туда-обратно начинается от 197 долларов (в тарифах без багажа), полет с багажом будет стоить от 246 долларов.

Однако напомним, что при этом в Беларуси Грузия пока еще находится в списке стран, возвращение из которых потребует 10 дней самоизоляции. Также в Беларуси все еще действуют ограничения на выезд наземными границами из страны, кроме российского направления.

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