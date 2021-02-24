В Минске ищут 64-летнего мужчину, он жил в психоневрологическом интернате.

В Минске разыскивают 64-летнего минчанина Михаила Владимировича Белова. Сообщается, что 23 февраля он был Минской больнице скорой медицинской помощи, и ушел оттуда в неизвестном направлении. Мужчина жил в минском психоневрологическом интернате №3 – это на улице Выготского, 14.

Приметы: на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие, седые, лицо круглое, брови густые, тёмные, глаза карие.

Был одет: темно-синие джинсы, рубашка синего цвета, две кофты, куртка черная болоньевая, черная вязаная шапка, черные зимние сапоги. При себе имел пакет полиэтиленовый и сумку через плечо.

Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в милицию по телефону 102.

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