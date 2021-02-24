Водитель из Гомеля пьяным сбил детей на трассе, отсидел, вышел и снова в пьяном ДТП убил девушку

Водителя, виновника смертельных ДТП, в колонии будут принудительно лечить от алкоголизма. Фото: tut.by.

Суд Гомеля вынес обвинительный приговор Владимиру Гончарову, 46-летнему водителю, который в «пьяном ДТП» сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, пишет tut.by.

Авария произошла на трассе рядом с аэропортом в Гомеле 18 июля 2020-го года. Пьяный мужчина на «жигулях» выехал за пределы трассы и влетел в группу из двух 16-летних велосипедистов. Девушка Кристина после столкновения оказалась на проезжей части дороги, где на нее наехала другая машина, она скончалась на месте от полученных травм. Второй пострадавший, 16-летний Артем, попал в больницу. Медэкспертиза показала в крови виновника аварии, водителя Гончарова, свыше 2 промилле алкоголя.

Девушку от удара отбросило на трассу, где ее переехала другая машина. Фото: gomel.mvd.gov.by.

Суд признал мужчину виновным в ДТП с двумя велосипедистами и приговорил к 7 годам колонии в условиях общего режима с принудительным лечением от алкоголизма.

Также выяснилось, что это не первая смертельная авария горе-водителя. В октябре 2008-го года он на трассе в Ветке при похожих обстоятельствах сбил пятерых детей, тогда погибли два ребенка, 10- и 13-летний мальчики. После ДТП Владимир Гончаров даже не остановился: оставив детей умирать на асфальте, он приехал домой и еще пьяный лег спать. Тогда он получил максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.

Теперь он снова проведет в колонии семь лет. Кроме этого, потерпевшим сторонам - 17-летнему Артему и матери погибшей Кристины выплатят моральную компенсацию 75 и 50 тысяч белрублей соответственно.

Пьяный водитель въехал в велосипедистов на обочине. Фото: gomel.mvd.gov.by.

Однако стало известно, что ответчиком по иску признана жена Гончарова, являющаяся владелицей авто, на котором было совершено смертельное ДТП.

В суде женщина иск не признала, заявила, что у нее нет таких денег, и предъявила справку с работы - ее зарплата не превышает 300 рублей в месяц.

Гончаров также попросил суд не требовать с супруги денег:

- Во всем виноват только я. Пусть все вешают на меня и из меня все высчитывают, буду выплачивать до конца своей жизни, - заявил он.

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