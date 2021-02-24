С выставки в Гродно убрали несколько картин из-за сочетания красного и белого цветов

Несколько картин сняли с выставки в Гродно из-за сочетания белого и красного цветов. Фото: Instagram / nadia__buka

Шесть картин сняли с выставки белорусской художницы Нади Буки «Личное дело» в Гродно. Экспозиция открылась 12 февраля, а уже 23 февраля несколько полотен стали недоступны для зрителей. Об этом сообщает Hrodna.life.

В частности, убрали картины, где есть сочетание красного и белого цветов. Среди них – две, посвященные августовским протестам 2020-го, остальные написаны на другие темы (к примеру, картина «Рай», где изображено красное яблоко на березе).

О том, что некоторые ее работы сняли, художница узнала из СМИ, затем попросила организаторов выставки вернуть отдельные картины в зал. Пока ей не ответили на эту просьбу.

Всего на выставку привезли 56 картин, почти 20 книжных иллюстраций, а также графику.

Надя Бука создает свои работы, вырезая детали из цветной бумаги обычными маникюрными ножницами. Она называет эту технику «бутинанка».

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