Как записаться и где пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса в Беларуси

Стало известно, как будет проходить вакцинация в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайтах городских поликлиник появились объявления о возможности пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. Это будет добровольная вакцинация граждан Беларуси в возрасте от 18 лет, иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание. Пациентам предложат российскую двухфазную вакцину «Спутник V».

В объявлениях говорится о том, что нужно сделать, чтобы получить прививку: 1 - В поликлинике по месту жительства заполнить заявку. 2 - Дождаться звонка от оператора колл-центра. 3 - Придти в пункт вакцинации с документом, удостоверяющим личность. 4 - Получить справку о прохождении вакцинации.

Как будет проходить процедура, также рассказывается в объявлении - в частности, опубликованном на сайте Гомельской центральной городской поликлиники. Сначала, в течение 15 минут, будет проводиться медосмотр пациента, включающий термометрию, измерение пульса, опрос на наличие жалоб. В следующие 15 минут врач подготовит препарата и сделает прививку. Затем 30 минут пациенту придется провести в пункте вакцинации под наблюдением специалистов. Кстати, прививка вводится дважды. На второй этап записывают после подачи заявки.

Тем, кто уже переболел и имеет много антител, делать прививку не нужно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В информации также приводятся ответы на частые вопросы. Например, нужна ли вакцинация, если пациент уже переболел «короной»?

- Вакцинация не рекомендована тем, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Однако в любом случае необходимо сделать тест на антитела: если показатель IgG выше 10, то иммунитет уже формируется и прививка не нужна.

Нельзя делать прививку в тот момент, когда у пациента наблюдаются симптомы COVID-19. Вакцинация не рекомендована, если пациент перенес грипп или ОРВИ в течение последних двух недель. Кстати, прививки пока не делают беременным и детям до 18 лет.

Сертификат международного образца, который, возможно, будут требовать при въезде в другие страны, будут выдавать по запросу пациента.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как считает глава Минздрава Беларуси, наиболее вероятно, что третий период подъема коронавируса будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов. Дмитрий Пиневич сообщил, что сейчас количество привитых составляет почти 25 тысяч человек.

- Первыми вакцинированы были медицинские специалисты, которые находятся в зоне риска. Еще 40 тыс. вакцин поступает в регионы сейчас. Кроме того, 100 тыс. доз китайской вакцины прибыло в Беларусь - ею будут привито 50 тыс. человек. Еще 100 тысяч доз ожидаются в марте, - сказал министр. Уже в марте ожидается и розлив собственной вакцины.