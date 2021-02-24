Офис Тихановской: Беларусь получит финансовую и экономическую помощь после проведения новых выборов

Беларусь получит финансовую и экономическую помощь после новых выборов. Фото: pixabay

На какую финансовую и экономическую помощь может рассчитывать Беларусь после новых выборов, рассказал представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович.

По его словам, он находится в постоянном контакте с Европейской комиссией по этому вопросу.

– Мы обмениваемся информацией об экономической ситуации в Беларуси, приоритетных направлениях реформ и необходимой поддержке белорусской экономики, – сообщил он, его цитирует пресс-служба Тихановской.

Он добавил, что уже есть проект плана ЕС, в нем содержится много полезных предложений для экономики Беларуси.

В их числе – значительное увеличение финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, а также развитие энергетических, экологических и других трансграничных и бизнес-проектов в рамках «Восточного партнерства».

Кроме того, планируется после проведения новых выборов в Беларуси принять соглашения о приоритетах партнерства с ЕС. Есть в плане также поддержка новой программы стабилизации Беларуси с МВФ (включая дополнительное финансирование ЕС через механизм «Макрофинансовой помощи»).

Ожидается, что Беларусь получит поддержку для вступления во Всемирную торговую организацию.

Планируется и техническая помощь Беларуси в разработке регуляторных и отраслевых реформ (с участием ОЭСР, Всемирного банка, ЕБРР).

Также будет введен безвизовый режим для белорусов.

Алехнович отметил, что не только Евросоюз и европейские банки (ЕБРР и ЕИБ) готовы помочь Беларуси.

– Мы можем рассчитывать на помощь МВФ, Всемирного банка, многих демократий, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры. Как только в Беларуси начнутся изменения, международное сообщество будет готово оказать экономическую и финансовую поддержку для быстрого восстановления экономики, – заключил Алехнович.

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