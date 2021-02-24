Средняя зарплата в Беларуси снизилась в январе на 12,5% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Средняя номинальная начисленная зарплата в январе 2021 года составила 1290 рублей - по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2020 года, она снизилась на 184,6 рубля, или на 12,5%. В то же время реальная зарплата в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го увеличилась на 6,6%. Такую информацию, исходя из данных Национального статистического комитета, приводит БелаПАН.

Как и раньше, больше всего получают в Минске: средняя начисленная зарплата столичных работников в январе составила 1849 рублей. А меньше всего - в Могилевской области: 1053,5 руб.

Самые большие доходы, как и стоило ожидать, у айтишников. Специалистам IT-сферы в среднем в январе начисляли 5742,2 руб. Меньше всех получили парикмахеры: 555,9 рубля. Более чем десятикратный разрыв!

Роста зарплат в ближайшее время эксперты не прогнозируют. В частности, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб заявил агентству, что в долларовом эквиваленте зарплаты могут снизиться, а сейчас средняя зарплата белорусов в эквиваленте иностранных валют находится почти на той же планке, что и в 2013 году.