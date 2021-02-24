В МИД Беларуси возмущены присутствием иностранных дипломатов на судебных заседаниях

Анатолий Глаз назвал присутствие дипломатов в судах попыткой иностранного воздействия. Фото: mfa.gov.by

Решения о проведении заседаний в открытом или закрытом формате принимаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством, в том числе для обеспечения беспристрастного решения по делу и исключения возможности оказания давления на судебные органы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос «Интерфакс-Запад» об участии иностранных дипломатов в судебных заседаниях и посещении ими отдельных неправительственных организаций в Беларуси. Заявление опубликовано на сайте министерства и в соцсетях.

По его словам, Беларусь с уважением относится к универсально признанным нормам и стандартам, касающимся судопроизводства.

– В стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства, – заявил Глаз.

При этом он назвал присутствие дипломатов в судах попыткой воздействия на суд.

– Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики – практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства, – сказал пресс-секретарь МИД.

По словам Глаза, такая практика является неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти.

– Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом, – заявил пресс-секретарь МИД.

Он добавил, что министерство оставляет за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

– Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально не зарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно, – продолжил пресс-секретарь МИД.

Кроме того, Глаз отдельно подчеркнул, что, по его мнению, необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону.

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