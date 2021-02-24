Медведь Федор из могилевского зоосада предсказал раннюю весну: он вышел из спячки

В могилевском зоосаду проснулся медведь Федор. Фото: скриншот видео

Обитатель могилевского зоосада медведь Федор проснулся после 40-дневной зимней спячки. Об этом сообщила телерадиокомпания «Могилев».

Именно Федора считают главным лохматым синоптиком в зоосаду. Обычно он очень точно определяет приход зимы и наступление весны.

Медведь живет здесь уже 15 лет, работники зоосада за это время заметили, что Федор точно определяет погоду зимой. Если идут сильные морозы, он впадает в спячку. В этом году он уснул 11 января. Примерно 20−21 февраля 200-килограммовый «метеоролог» проснулся и вышел из своего зимнего домика. Такое поведение Федора свидетельствует о том, что морозы ушли и наступает весна, пояснили работники зоосада.

Добавим, что другой известный в мире «народный метеоролог» - сурок Фил из Пенсильвании - в этом году предсказал позднюю весну.

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