Рэпер Серега подал в суд на телеканал 1+1 за «клевету» в адрес своей семьи

Серега считает, что телеканал распространил недостоверные сведения о его семье. Фото: facebook.com/SeryogaBook

Белорусский и украинский хип-хоп исполнитель Серега, недавно выигравший суд против своей бывшей супруги Полины Ололо, теперь решил судиться с телеканалом 1+1. О том, что он подал иск в суд, рэпер сообщил на своей странице в Facebook.

Он обвинил телеканал в клевете в адрес своей семьи и намерен защищать свою честь в суде.

– В Украине нет института защиты репутации, это общеизвестно. Однако все бывает в первый раз. Я верю в справедливость, верю в то, что сила в правде. Я предупреждал вас год назад, когда вы решили хайпануть на мне и моих детях: руки прочь от моей семьи! Однако ради рейтингов и цифр вы готовы на все, даже рушить детские судьбы. Вы прекрасно знали, на что шли, опубликовывая заведомо недостоверную информацию обо мне и моей семье, – написал музыкант.

По словам Сереги, он не рассчитывает на успех, но решил попробовать добиться наказания для телеканала, ради всех людей, которые могут оказаться в таком же положении, что и он, но не смогут подать иск.

– Однако мы и подобные нам – для вас лишь очередные дрова в топке хайпа. Теперь же пришло время и вам ответить передо мной и моей семьей в правовом поле. Я знаю, что шансов у меня немного. Но у людей, которые подобно мне и моей семье могут попасть под ваши жернова, их будет еще меньше. И я подаю этот иск ради тех, кто не сможет стоять против вас так же, как стоял и стою сейчас я, – уточнил рэпер.

Также он добавил, что в случае победы в суде намерен передать деньги детским домам.

Читайте также:

Спорт, здоровое питание и наставник из Французского легиона: рэпер Серега поделился правилами воспитания детей, которых отсудил у матери

Белорусский рэпер Серега отсудил сыновей у бывшей гражданской жены и теперь делают из них «улучшенную копию себя» (подробности).

«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова раскрыла свой секрет успеха

Своими советами она поделилась во время беседы с Татьяной Бределевой, которая представит Беларусь на международном конкурсе красоты Ms. Top Of the World (подробности).

Надежда Скардино заступилась за уволенную фристайлистку Романовскую: «Человек, который защищал честь страны, абсолютно ей не нужен»

Олимпийская чемпионка по биатлону высказалась об уволивших лучшую спортсменку Беларуси-2019 чиновниках от спорта (подробности).