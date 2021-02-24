Видео действий людей в черном 11 августа в минском магазине опубликовано в сети

Видео событий в магазине "Алми" в Минске появилось в сети. Фото: скриншот видео

Видеозапись событий, происходивших, предположительно, в минском магазине «Алми» на улице Притыцкого 11 августа 2020 года, появилась в сети. Ролик опубликовал YouTube-канал «Ник и Майк».

Кадры датированы 9 августа, однако эта дата некорректная, а видео совпадает с роликами и словами очевидцев 11 августа, которые были опубликованы ранее.

На видео запечатлен момент, когда в магазин (вход в него закрыли охранники) ворвались люди в черной форме и спецэкипировке, и начали избивать тех, кто стоял внутри и наблюдал за происходящим. Кроме того, видны события внутри магазина.