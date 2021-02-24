Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта

Сигареты подорожют в Беларуси с 1 марта. Фото: pixabay

Цены на отдельные марки сигарет вырастут в Беларуси с 1 марта. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции гродненской табачной фабрики «Неман». В частности, на десять копеек станут дороже некоторые виды сигарет Kent и Vogue.

Повысит стоимость своих сигарет и компания «Табак-Инвест». Так, на 3-5 копеек подорожают несколько видов «Короны», на 5-10 копеек – Camel. Поднимут на пять копеек цены на некоторые виды сигарет «Форт» и Monte Carlo, в то время как Winston и Sobranie подорожают на десять копеек. На десять копеек вырастет стоимость сигарет LD Club Lounge.

Кроме того, подорожает продукция компании «Интер-Тобакко». Она поднимает на десять копеек цены на отдельные виды L&M, Marlboro и Parliament.

Вырастет и стоимость сигарет, импортируемых «Беларусьторгом». Так, отдельные виды Dunhill и Vogue будут стоить дороже на десять копеек.

Напомним, что белорусские производители и импортеры табачной продукции могут каждый месяц заявлять максимальную розничную цену.

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