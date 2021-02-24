Адвокат Виктора Бабарико прокомментировал информацию об изменении меры пресечения

Дмитрий Лаевский прокомментировал слухи об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Фото: Telegram Виктора Бабарико

Защитник экс-банкира Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский отреагировал на слухи об изменении меры пресечения его подзащитному. Напомним, что такая информация появилась вечером 24 февраля в Telegram-канале «Белорусский фронт».

– Поступила информация, что Виктор Бабарико отпущен из СИЗО под домашний арест, – сообщал Telegram-канал.

Однако адвокат Бабарико не подтвердил это.

– Меру пресечения Виктору Дмитриевичу не изменили. Еще вчера я вместе с коллегой Натальей Мацкевич навещал его в СИЗО КГБ. Судя по тому, что мы видим в суде, никаких предпосылок для изменения меры пресечения на домашний арест не наблюдается, – сообщил Лаевский порталу tut.by.

Напомним, что Виктор Бабарико в СИЗО КГБ находится с 18 июня. Его дело рассматривает Верховный суд, однако 23 февраля было объявлено, что судебный процесс отложен на неопределенный срок.

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По словам адвоката, он получает представление, как освещается судебный процесс (подробности).

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По его словам, почти все обвиняемые признали вину, кроме Виктора Бабарико (подробности).