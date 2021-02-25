Едем на Могилевщину искать чистую воду

Стартует новый этап проекта "Родники Беларуси". Впереди - Могилевская область. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В новом году проект «Родники Беларуси» продолжается. Команда «Комсомолки» уже исследовала родники Минской и Гродненской областей, а сегодня, 25 февраля отправляемся на Могилевщину! Это четвертая экспедиция. Мы направляемся к самым известным родникам Могилевской области, к которым не зарастают народные тропы в любое время года. Даже если в пути возникнут непредвиденные обстоятельства, нет поводов для беспокойства. В самую дальнюю из всех наших экспедиций мы отправляемся на новых Volkswagen Jetta.

В поездке мы протестируем новый Volkswagen Jetta Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Их предоставил нам генеральный автомобильный партнер проекта - СООО «Атлант-М Фарцойгхандель». Надежный интернет в самых отдаленных уголках Беларуси (а заберемся мы и правда очень далеко) обеспечит компания МТС - коммуникационный партнер проекта, проверенный в наших предыдущих экспедициях. Что еще надо для комфортного путешествия? Пожалуй, хорошая компания. И с этим все в порядке - с нами едет артист, фронтмен группы «Дрозды» и просто веселый человек Виталий Карпанов и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков истфака БГУ Дмитрий Скврочевский, который о каждом роднике может рассказать массу интересного.

Фронтмен группы «Дрозды» Виталий Карпанов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Могилеве к нам присоединятся специалисты центра гигиены и эпидемиологии. С их помощью мы узнаем, насколько чиста вода в популярных родниках. Но гораздо раньше мы получим ответы на много вопросов. Правда или нет, что есть чудодейственные родники, которые не замерзают даже в лютые морозы? Действительно ли легко к ним добраться? Кто подтвердит волшебную силу родников? Все узнаем на местах и поделимся с вами информацией!