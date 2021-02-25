Загадочные знаки на древних крестах в Могилевской области. О чем они могут рассказать?

С виду родник - как обычный колодец. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белыничском районе известно как минимум 15 родников. Мы приехали на один из самых известных и почитаемых – в деревне Майск. Не самую последнюю роль в выборе именно этого источника сыграла и загадочная местность. Есть версия, что местная река Осливка называлась раньше Немигой, и знаменитая битва на Немиге в 1067 году произошла именно здесь, у деревни Майск. Историк Дмитрий Скворчевский говорит что это не более чем легенда. Но местность от этого не менее интересна – здесь курганный могильник Х века, каменные кресты с загадочными знаками.

Родник же возник здесь в XVIII веке, по преданию, на месте сгоревшей православной часовни. Каждый год на Яблочный Спас 19 августа здесь проходят службы. С виду родник как обычный деревянный колодец.

Первый родник в Могилевской области мы посетили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вода хорошая на вкус, посмотрим, что покажет ее анализ.

Говорят, вода этого родника благотворно действует на глаза. Виталий Карпанов первым проверил это на себе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробы взяты, и их результаты мы узнаем совсем скоро.

Вода из Майского родника отправляется на экспертизу в Моглиевский областной центр гигиены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впереди у нас еще два родника.

Время в пути пролетело незаметно. Во-первых, новый Volkswagen Jetta, комфортный как для пассажиров, так и для водителя. Во-вторых, интернет у абонентов МТС в дороге отличный – мы в курсе последних новостей и делимся новостями с вами. Мобильный интернет МТС мы успешно протестировали и на мультимедийной системе, которой оснащен Volkswagen Jetta – на дисплей с мобильного телефона можно перенести любое приложение и управлять им голосом или легким касанием.