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Общество

Загадочные знаки на древних крестах в Могилевской области. О чем они могут рассказать?

Зато воду из источника в этих местах мы скоро "расшифруем". Ведь проект «Родники Беларуси» продолжается!
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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С виду родник - как обычный колодец.

С виду родник - как обычный колодец.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белыничском районе известно как минимум 15 родников. Мы приехали на один из самых известных и почитаемых – в деревне Майск. Не самую последнюю роль в выборе именно этого источника сыграла и загадочная местность. Есть версия, что местная река Осливка называлась раньше Немигой, и знаменитая битва на Немиге в 1067 году произошла именно здесь, у деревни Майск. Историк Дмитрий Скворчевский говорит что это не более чем легенда. Но местность от этого не менее интересна – здесь курганный могильник Х века, каменные кресты с загадочными знаками.

Родник же возник здесь в XVIII веке, по преданию, на месте сгоревшей православной часовни. Каждый год на Яблочный Спас 19 августа здесь проходят службы. С виду родник как обычный деревянный колодец.

Первый родник в Могилевской области мы посетили.

Первый родник в Могилевской области мы посетили.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вода хорошая на вкус, посмотрим, что покажет ее анализ.

Говорят, вода этого родника благотворно действует на глаза. Виталий Карпанов первым проверил это на себе.

Говорят, вода этого родника благотворно действует на глаза. Виталий Карпанов первым проверил это на себе.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробы взяты, и их результаты мы узнаем совсем скоро.

Вода из Майского родника отправляется на экспертизу в Моглиевский областной центр гигиены.

Вода из Майского родника отправляется на экспертизу в Моглиевский областной центр гигиены.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впереди у нас еще два родника.

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