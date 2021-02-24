Нет, это не голуби! В центре Гомеля неожиданно поселились утки

В центре Гомеля неожиданно поселились утки. Фото: читатель КП

В самом центре Гомеля, в городском сквере имени Громыко, прохожие уже второй день замечают странную стаю птиц. Издалека кажется, что это голуби - ходят как обычно, «пасутся», попрошайничают. Но при более близком знакомстве с птицами оказалось, что никакие это не голуби - в сквере поселилась стая диких уток!

Уточки ходят туда-сюда по снегу. Фото: читатель КП

Факт удивляет, ведь ни в самом сквере, ни вблизи нет никаких водоемов. Орнитологи отмечают, что в последние годы не все виды диких уток покидают дом зимой и улетают в теплые края. Многие утки оставались зимовать и в Гомеле - на реке Сож, где они плавали в полыньях, ловили рыбу и ждали крошки от гуляющих по набережной. Возможно, стайка уток по каким-то причинам решила переселиться с реки в сквер. Есть надежда, что орнитологи разгадают эту загадку.

А пока уточек, которые сидят прямо в снегу, без привычной свежей рыбки, стараются подкармливать прохожие.

Уток в центре Гомеля подкармливают прохожие. Фото: читатель КП

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