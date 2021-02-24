Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

В Беларуси открыто новое месторождение нефти. Фото: pixabay

Первое в 2021-м году месторождение нефти открыто в Хойникском районе. Оно находится на глубине более 4,2 тысяч метров. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора «Белоруснефти» по геологии Петр Повжик.

Получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки.

– После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Восточно-Избыньского месторождения будет выполнен подсчет запасов углеводородов с последующей постановкой их на государственный баланс. Для изучения ресурсного потенциала Центральной структурной зоны Припятского прогиба в 2021-2022 годах специалисты «Белоруснефти» планируют пробурить здесь 13 поисково-разведочных скважин», – уточнил Повжик, его цитирует БЕЛТА.

Предварительно эксперты выяснили, что суточный дебит нефти достигнет не менее 50 тонн. Такую нефть добывают стандартным способом, это легкое кондиционное сырье. К таким выводам пришли специалисты, изучив образец керна, поднятый из глубины на этом месторождении.

В прошлом году в Хойникском районе были открыты три новых месторождения нефти.

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