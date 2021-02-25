Адвоката Николая Статкевича Созончука лишили лицензии

Адвоката Статкевича лишили лицензии. Фото: advokat.by

Адвоката Николая Статкевича Владимира Созончука лишили лицензии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга Статкевича Марина Адамович.

- В среду, 24 февраля, дисциплинарная комиссия городской коллегии адковатов отменили лицензию адвоката Владимира Созончука, который защищал Николая Статкевича, а также блогера Дмитрия Козлова (Серый кот), - написано в сообщении супруги Статкевича.

Николай Статкевич обвиняется по статье 342 Уголовного кодекса - Организация и подготовка действий, который грубо нарушают общественный порядок. В декабре 2020 года ему предъявлено новое обвинение. Статевичу «добавили» часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса. Якобы он, совместно с Тихановским и Северинцем, участвовал в подоготовке массовых мероприятий.

Блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) обвиняется по статье 342 Уголовного кодекса - Организация и подготовка действий, который грубо нарушают общественный порядок.

Напомним, что на прошлой неделе адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак также лишили лицензии.

Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года.

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