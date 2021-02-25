Стало известно, почему каждый второй айтишник, уезжающий из Беларуси, выбирает Польшу

Почти половина айтишников, покидающих Беларусь, уезжают в Польшу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Практически каждый второй специалист в сфере IT-технологий, уезжающий из Беларуси, делает выбор в пользу Польши. Такую информацию озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет naviny.online со ссылкой на «Польское радио».

Матеуш Моравецкий объяснил, что столь привлекательной Польшу для айтишников делает программа Poland Business Harbour, воспользоваться которой могут белорусские айтишники, стартапы и другие фирмы.

«Благодаря программе Poland Business Harbour, белорусские специалисты узнают то, что отечественные программисты уже знают — Польша является привлекательным местом для развития карьеры и фирмы. То, что практически каждый второй выбирает нашу страну, свидетельствует об эффективности наших программ, а одновременно — о поддержке демократии в Беларуси и укреплении польского цифрового сектора», — сказал глава польского правительства.

Poland Business Harbour – это комплексный пакет поддержки для тех, кто имеет не менее, чем годовой опыт работы в айти-сфере, либо предложение работы в польской фирме по этой специализации. Специалист получает визу и возможность взять с собой ближайших членов семьи и избавляется от такой бюрократической формальности, как получение разрешения на работу.

Покидать Беларусь сотрудники IT-сферы начали после августовских событий 2020 года. Так, уже в августе часть сотрудников белорусского офиса Яндекса покинула Минск и Беларусь. 27 августа 12 айти-компаний заявили о полной релокации, 59 – частичной, а больше сотни начали искать возможности для переезда из Беларуси.

По состоянию на 20 октября 2020 сообщалось, что в Польшу из Беларуси уехали более 700 человек, воспользовавшись «гуманитарным коридором» , который страна открыла для тех, кто опасается преследований за политические взгляды.