Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Фото: bel.biz

Владельцу галереи современного искусства «Ў», сайтов The Village Беларусь и kyky.org Александру Василевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Надежда Зеленкова.

- Александр Василевич уже шесть месяцев находится в СИЗО. В среду, 24 февраля, ему продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, - написано в сообщении.

Напомним, что Александр Василевич был задержан 28 августа 2020 года. В его доме провели обыск. Накануне в офис, который арендует редакция портала kyky.org совместно с агентством Vondel/Hepta, пришли сотрудники ДФР.

Василевича обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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