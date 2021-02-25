Подросток, который пропал по дороге в Брест 21 февраля, нашелся через три дня

Подростка искали три дня, с ним все хорошо. Фото: МВД.

17-летний юноша, который пропал в Пружанском районе 21 февраля, найден. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что 17-летний Владислав Гомончук ушел из дома в деревне Ткачи Пружанского района, чтобы поехать на учебу в Брест. Юноша направился на железнодорожную станцию около 14.30, и с тех пор о нем ничего не было известно. До места учебы он не доехал.

В МВД сообщили, что подросток найден сотрудниками милиции на территории Пружанского района. Он не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске пропал 64-летний мужчина, он ушел из психоневрологического интерната.