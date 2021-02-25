Видеофакт. В Минске на Слонимской посреди дороги бил огромный фонтан воды

В Минске на Слонимской посередине дороги бил огромный фонтан воды. Фото: onliner.by

В Минске на улице Слонимской в среду, 24 февраля, посреди дороги бил огромный фонтан воды.

- В связи с тем, что была повреждена квартальная теплосеть, специалисты оперативно произвели отключение трубопровода. Никто из потребителей в результате случившегося не пострадал, - рассказали порталу onliner.by в «Минских теплосетях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стала известна причина коммунального ЧП в Малиновке. Почему аварии стали случаться чаще?

Обещают, что тепло в домах вернется во второй половине для 22 января. (подробности)

Фотофакт. В Гродно 17 сентября прорвало трубу: струи воды поднимались на высоту в несколько этажей.

Директор «Гродноводоканала» отметил, что на данный момент трубу уже перекрыли. (подробности)

Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном.

Фонтан высотой несколько метров. (подробности)