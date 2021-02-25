Видеофакт. «Срывал одежду прямо на улице». В Гродно мужчину задержали за попытку сексуального насилия

В Гродно незнакомец пытался изнасиловать женщину прямо на улице - срывал с нее одежду. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Гродно по приметам и записям с камер видеонаблюдения нашли мужчину, который пытался изнасиловать незнакомую женщину.

Женщина возвращалась с вечера встречи с одноклассниками. Когда она вышла из ресторана, где проходила встреча, за ней увязался пьяный незнакомец. Через некоторое время мужчина набросился на женщину и прямо на улице начал срывать с нее одежду.

Женщина закричала, на помощь подоспели прохожие, и насильник убежал. Его вычислили по приметам и записям с камер. Мужчина вначале выдумывал себе алиби, но потом признался в преступлении, сообщает ОИОС УВД Гродненского облисполкома.

В отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Раньше он привлекался к ответственности, в том числе и за преступление против половой неприкосновенности.