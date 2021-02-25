Экстракт спирулины может спасати от цитокинового шторма при COVID-19

Медики изучили спирулину - она тоже помогает от ковида! Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Израильские и исландские ученые провели совместное исследование и обнаружили, что экстракт водоросли спирулины может быть полезен при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Jerusalem Post (Израиль).

Экстракт спирулины в 70 процентах случаев был эффективен при подавлении цитокинового шторма, который может привести к смерти пациента, если у него при заражении COVID-19 возникает острое воспаление легких.

Исследование проводилось в Израиле, водоросли, которые использовались, были выращены в Исландии.

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