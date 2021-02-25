В СК рассказали, что с лета 2020 года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности

с лета 2020 года СК расследует более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Фото: БелТА

Глава Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что с лета 2020 года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. В среду, 24 февраля, в ведомстве прошла встреча личного состава с делегатом VI Всебелорусского народного собрания, политологом Александром Шпаковским.

- Все сотрудники правоохранительной системы оценивают результаты Всебелорусского народного собрания через призму тех событий, которые начались после в Беларуси после выборов 9 августа 2020 года. В Следственном комитете расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. И главный вывод, который мы вынесли - весь правоохранительный блок, включая СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета страны, законности и правопорядка, - подчеркнул Носкевич.

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