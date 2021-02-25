Петришенко: «В Беларуси цены на лекарства не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах»

Петришенко заявил, что цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, чем в соседних странах Фото: Инна КОРСАК

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства здравоохранения, которая состоялась 24 февраля, заявил, что «в Беларуси цены на лекарства не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в странах соседках». Его слова приводит БелТА.

- Пандемия коронавируса четко и однозначно показала нам особую важность в наличии собственной развитой фармацевтической промышленности в Беларуси. Именно благодаря нашему фармпрому удалось избежать ажиотажа на лекарственном рынке, а также не допустить дефицита тех препаратов, которые наиболее востребованы, - заявил Петришенко.

Он также обратил свое внимание на несколько проблем. Одна из них – ценовая ситуация. По словам заместителя премьер-министра, в этом наибольшую остроту создают негосударственные поставщики и аптечные сети, исходящие из сверхприбыли.

Петришенко поручил замминистра и руководителю «Белфармации» привести все к цивилизованным формам работы, которые отвечают интересам страны и потребностям населения.

- В Беларуси цены на лекарства не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в странах соседках. У вас есть все рычаги и инструменты для этого, - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Еще одна из проблем, у которой говорил Петришенко – сокращение доли зарегистрированных лекарств на внутреннем рынке, а также недостаточно эффективная работа отечественных фармпроизводителей.

- У нас нет прорывных инвестиционных проектов, новых маржинальных препаратов, с которыми мы могли бы выходить на внешние рынки. Нам нужна полная мобилизация сил, задействования резервов, которые обеспечат безусловное выполнение поручения президента на текущую пятилетку по росту объема именно белорусских лекарств на внутреннем рынке до 70-75% при доле экспорта не менее 50%, - подытожил Петришенко.

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