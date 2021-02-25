Ученые рассказали, как «законсервировать» в организме антитела к COVID-19, чтобы их хватило надолго

Если ввести пожилому человеку пептиды тимуса, это поможет ему дольше сохранять антитела к ковиду. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Антитела к COVID-19 можно сохранить на более продолжительное время, выяснили ученые. Вечерняя Москва рассказала об этом способе со ссылкой на геронтологов Владимира Хавинсона и Светлану Трофимову.

Как правило, антитела класса G сохраняются в организме пациента до полугода, потом их количество резко снижается. Ученые выяснили, что дольше сохранить антитела помогают пептиды тимуса. Эти пептиды естественным путем вырабатываются у молодых людей до 30 лет. Пожилым пациентам, которым вводили пептиды тимуса, удавалось сохранить антитела к коронавирусу на более продолжительный период, чем тем, которые таких пептидов не получали.

Кроме того, вырабатывать антитела класса G помогает вакцинация, напомнили ученые.

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