С 26 февраля по 19 марта будет закрыт один из выходов со станции метро «Октябрьская»

С 26 февраля по 19 марта будет закрыт один из выходов метро со станции «Октябрьская». Фото: телеграм-канал Минского метрополитена

В Минском метрополитене рассказали, что в период с 26 февраля и по 19 марта 2021 года будет закрыт выход №1 – 2 со станции метро «Октябрьская». Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- С 26 февраля по 19 марта будет полностью закрыт выход №1 – 2 со станции метро «Октябрьская». Это связано с проведением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

В Минском метрополитене принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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