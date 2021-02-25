В Бресте огласили приговор убитому Геннадию Шутову и его другу Александру Кордюкову

Александр Кордюков, друг убитого Шутова. Фото: Оксана БРОВАЧ

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда под председательством судьи Светланы Кременевской 25 февраля огласила приговор Кордюкову и Шутову.

Александра Кордюкова приговорили к 10 годам усиленного режима, убитого Геннадия Шутова признали посмертно виновным в сопротивлении лицам, осуществляющим охрану общественного порядка без назначения наказания.

- Я думала, что отца оправдают, потому что никаких доказательств его вины я не вижу, - комментирует приговор дочь убитого Геннадия Шутова Анастасия.

Напомним, Александра Кордюкова судили за события 11 августа 2020 в Бресте. Ему выдвинули обвинение в оказании сопротивления военнослужащим, которые в тот вечер выполняли обязанности по охране общественного порядка, а также в покушении на убийство одного из них. Обвинение посмертно выставили и Геннадию Шутову - в сопротивлении спецназовцам.

В качестве потерпевших в суде выступали капитан Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын, военнослужащие сил специальных операций из Марьиной Горки. Их в тот день направили на помощь брестскому ОМОНу. Службу они несли в гражданской одежде, старались не выдавать в себе сотрудников на задании. При этом были вооружены пистолетами Макарова с боевыми патронами.

Как сказано в материалах дела, смертельный выстрел в Геннадия Шутова сделал Роман Гаврилов, об этом же он сам рассказывал в суде. Согласно выводам гособвинения, в результате сопротивления, оказанного Кордюковым и Шутовым, сотрудники получили травмы: синяки, ссадины, а капитан - закрытую черепно-мозговую травму от удара металлической трубой по голове.