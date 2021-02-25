В Беларуси запретили ловить щук, но есть нюанс

В Беларуси ввели запрет на ловлю щука - она нерестится. Но эта рыба была поймана еще до запрета абсолютно законно. Фото: Жизнь Слонима.

В Беларуси закончился сезон хвастовства огромными щуками и начинает действовать запрет на ловлю этой рыбы. Но есть нюанс: не во всех регионах запрет начнет действовать одновременно.

С 1 марта по 15 апреля щуку запрещено ловить во всех регионах, кроме Витебщины, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира. В Витебской области сроки запрета сдвинуты – начнет действовать он 9 марта, а закончится 25 апреля.

Щуку запрещено ловить потому, что в этот период она нерестится. Щука начинает желать это раньше других рыб, которые нерестятся весной – она не дожидается, когда вода сильно прогреется. Иногда щука нерестится даже подо льдом, отмечают специалисты.

-За каждую незаконно добытую во время запрета особь щуки взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступит в силу с 1 марта 2021 года). Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции, - предупреждают в инспекции.

Наглядный пример. За неделю до начала запрета на лов щуки инспекторы Гомельской области вместе с милицией задержали шестерых нарушителей на водоеме у деревни Слобода Добрушского района. Браконьеры поймали 38 рыб, 34 из них- щуки. Ловили они запрещенными орудиями – жаками и острогой. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 3,3 тысячи рублей. Но если бы нарушители попались в период запрета, только за щуку им пришлось бы заплатить почти 8,9 тысячи рублей!

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