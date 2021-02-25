На МКАД 25 февраля «Фольксваген» насмерть сбил человека. Фото: телеграм-канал СК

На МКАД в четверг, 25 февраля, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» насмерть сбил человека. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.

- За рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» находился 28-летний водитель. Он ехал во 21-ому километру внутреннего кольца МКАД и сбил мужчину, который стоял на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте случившегося. На данный момент устанавливается личность погибшего мужчины, - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В СК просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся ДТП позвонить по следующим номерам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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