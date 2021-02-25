Видеофакт. Подросток выскочил из-за автобуса прямо под колеса автомобиля

12-летничй мальчик попал под машину - выскочил из-за автобуса. Фото: ГАИ УВД Гродно.

В Лиде 24 февраля подросток попал под машину, когда переходил дорогу. Это произошло в 15.12 около остановки общественного транспорта на улице Машерова. Момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля.

12-летний мальчик вышел из автобуса и решил обойти его спереди, чтобы перейти проезжую часть. Пешеходного перехода в этом месте нет, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На видео видно, что подросток буквально выскочил из-за стоящего автобуса под колеса автомобиля, ехавшего по соседней полосе.

Школьник госпитализирован с травмами, по факту ДТП назначена проверка.

В ГАИ напоминают: переходить дорогу нужно исключительно по пешеходному переходу. Крайне опасно обходить автобус – из-за его габаритов пешеход может быть не заметен для водителя.

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