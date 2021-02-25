В Минске вину мужчины, который развешивал бело-красно-белые ленты, доказали с помощью следов на снегу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске вину мужчины, который якобы развешивал бело-красно-белые ленты, доказывали с помощью следов на снегу. Об этом сообщает издание «Наша нiва» со ссылкой на правозащитников.

Инцидент произошел 20 февраля, в субботу. Небезразличный гражданин сообщил в милицию, что группа людей развешивает на заборе на улице Макаёнка бело-красно-белые ленты.

Сотрудники милиции задержали Андрея Золоторева и Евгения Косенко. На них были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Мужчины не признали своей вины. Они заявили, что бело-красно-белые ленты уже были развешаны, когда они пришли.

Через несколько дней двоих мужчин судили. Судья Первомайского суда Максим Трусевич признал Евгения Косенко виноватым, несмотря на то, что на видео, где шесть человек развешивали ленты, мужчина себя не узнал.

Вину мужчины доказывали при помощи следов на снегу. Именно протектор обуви Косенко был якобы обнаружен около забора «на месте правонарушения».

Дело в отношении Андрея Золоторева было отправлено на доработку.

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