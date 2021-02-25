В Бресте в доме обнаружили тела мертвых мужчины и женщины. Фото: телеграм-канал СК

В Бресте в доме обнаружили тела мертвых мужчины и женщины. Данная информация была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.

- По предварительной информации, в среду, 24 февраля, женщине из Бреста позвонили, чтобы сообщить о том, что ее дочь не пришла на работу. Мать сразу же начала звонить своей дочери. Не дозвонившись до нее, решила обратиться в милицию. Были проведены поисковые мероприятия. Тела 48-летней женщины и 45-летнего ее знакомого были обнаружены в доме по месту жительства мужчины, - пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, смерть мужчины и женщины могла наступить в результате отравления угарным газом от печи, которая находилась в помещении.

Проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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