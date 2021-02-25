В Латвии украли пушку с советского мемориала погибшим в боях с нацистами в 1944 году

В Латвии разрушен советский мемориал павшим в боях с нацистами. Фото: официальная страница посольства Лативии в Фейсбуке.

В латвийском городе Екабпилс разрушен мемориал на братской воинской могиле в центре города. Об этом сообщили в посольстве России в Латвии. Памятник был разрушен в ночь на 24 февраля – сразу после того, как 23 февраля общественные активисты возложили цветы к могиле павших в боях с нацистами.

Очевидцы рассказали изданию МКЛатвия, что возложенные накануне к памятнику цветы разбросаны, постамент разрушен, повсюду видны следы трактора.

С постамента исчезла пушка. Российское посольство резко высказалось об инциденте.

-Особенно поражает не только откровенная дерзость данного преступления, но и его техническая подготовка, ведь выдрать и похитить установленное на мемориале 76-мм орудие без использования, как представляется, специализированной техники не так просто, - говорится в сообщении на официальной странице посольства в Фейсбуке. - В связи с этим рассчитываем на незамедлительную и адекватную реакцию латвийских властей на этот далеко не рядовой случай вандализма, расцениваем произошедшее как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма, которому нет и не должно быть места в цивилизованной европейской стране.

В братской могиле похоронены генерал-майор С.Куприянов, полковник С.Газеев и полковник Г.Шарикалов. Они погибли в ходе Крустспилсской операции в августе 1944 года.

Гавриил Шарикалов – уроженец Беларуси. Он родился в деревне Пристайна, находившейся на территории Новогрудского района Гродненской области. В 1918 году Шарикалов добровольцем ушел в Красную Армию. Участвовал в Гражданской войне и Великой Отечественной войне. Гавриил Шарикалов награжден Награждён орденом Красного Знамени , орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны I степени , а также медалью "ХХ лет РККА" .

Шарикалов погиб 18 августа 1944 года. Он был похоронен в сквере города Крустпилс, позже его останки перенесли в братскую могилу в парке на улице Ригас города Екабпилс.

С постамента исчезла пушка. Фото: официальная страница посольства Лативии в Фейсбуке.

На месте инцидента работает полиция. Фото: официальная страница посольства Лативии в Фейсбуке.