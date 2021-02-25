В Беларуси 25 февраля стартовало голосование по определению даты Дня народного единства Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси 25 февраля, в четверг, началось голосование по определению даты Дня народного единства.

Белорусам на выбор предложены две даты: 17 сентября – в 1939 году именно в этот день начался освободительный поход Красной армии, в результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР; 14 ноября – в 1939 году в этот день на внеочередной сессии Верховного Совета БССР подписали закон о принятии Западной Беларуси в состав БССР.

Проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания.

Ректор Академии управления при президенте Беларуси Вячеслав Данилович призвал белорусов принято активное участие в данном голосовании.

- Это очень важно, ведь этот день касается всех наших граждан. Установление такого дня может поспособствовать, с одной стороны, сохранению объективной исторической памяти о знакомых событиях в жизни нашей страны и народа, с другой – это еще необходимо условиях информационной гибридной войны, когда всячески пытаются фальсифицировать и искажать исторические факты. На мой взгляд, у нас есть все необходимые основания для того, чтобы установить День народного единства в Беларуси, - приводит словам Даниловича БелТА.

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