Мужчина украл у пенсионерки сбережения, купил машину и поселился в ней

Мужчина обокрал пенсионерку, которой помогал с ремонтом, купил машину и поселился в ней. Фото: УВД Витебского облисполкома.

В Витебске поймали оршанца, который обокрал пенсионерку. 76-летней женщине он помогал с ремонтом квартиры. Пенсионерка наняла его по рекомендации знакомымых.

-Пенсионерка обнаружила пропажу почти 7000 долларов утром 23 февраля. – рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.- Женщина хранила деньги в специальном ящике. Там было две пачки купюр, в каждой из которых лежало по 10 тысяч. Она увидела, что одна из упаковок вскрыта и часть денег пропала.

Милиционеры быстро выяснили, что на сбережения хозяйки позарился 50-летний помощник. Он забрал 7000 долларов. Мужчина сразу же потратил почти все, что украл – купил дорогую одежду, автомобиль БМВ и несколько примочек для авто. В машине он и поселился – раньше мужчина перебивался ночевками у знакомых. От украденных 7000 у него осталось только 400 долларов.

Возбуждено уголовное дело.

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