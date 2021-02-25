Иван Ургант прокомментировал видео с гомельским военкомом Кривоносовым, который передал «заряд энергии» коллегам

Иван Ургант прокомментировал видео с гомельским военкомом Кривоносовым. Фото: скриншот с видео

Иван Ургант в среду, 24 февраля, в программе «Вечерний Ургант», которая выходит на «Первом канале» прокомментировал видео с гомельским военкомом Андреем Кривоносовым, который передает «заряд энергии» своим коллегам.

- И знаете, очень приятно, что, несмотря на то, что пандемия коронавируса и закрыты границы, но перебоев в поставках продуктов в белорусскую армию нет. В хорошей форме находится белорусская армия, - сказал Ургант. И добавил, что было бы интересно посмотреть на видео, где обменивались бы не рукопожатиями, а поцелуями.

На видео военком произносит следующие слова.

- Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который и намерен сейчас передать белорусским военнослужащим, - сказал Кривоносов.

Напомним, что полковник Андрей Кривоносов присутствовал на VI Всебелорусском народном собрании. Он должен был выступить, но ему не хватило времени из-за лимита. Тогда Кривоносов решил попросить разрешения у президента Александра Лукашенко подойти к нему, пожать руку и получить «заряд энергии».

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