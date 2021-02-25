Украинцы украли у россиянина ценный багаж в белорусском аэропорту

Двое украинцев обокрали россиянина - украли дорогой багаж. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Багаж стоимостью более 100 тысяч российских рублей украли у россиянина в минском аэропорту, когда он летел на родину из Украины через Беларусь. Оказалось, это сделали двое украинцев, которые летели с мужчиной одним рейсом.

-Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Причастными к преступлению оказались граждане Украины 30 и 35 лет. Они увидели одиноко стоявший у ленты выдачи чемодан, забрали его и уехали из аэропорта. Оба на родине были ранее судимы, - рассказал старший оперуполномоченный ОУР Минского ОВД на ВТ Виталий Шукан.

Мужчины переоделись в найденную в чемодане одежду и гуляли по Минску. В тот же день они напились и затеяли конфликт с прохожим, за что их задержали.

Сейчас украинцы в ИВС, они признаны подозреваемыми по уголовному делу за хищение.

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