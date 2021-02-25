Глава МИД: Реакция Запада на итоги выборов президента Беларуси - гипертрофированная

Владимир Макей заявил, что в 2020 году Беларусь подверглась массированному внешнему давлению. Фото: БелТА.

В четверг, 25 февраля, прошла коллегия МИДа, на которой выступил глава ведомства, информирует БелТА.

Так, по мнению Владимира Макея, в поствыборный период в 2020-ом году Беларусь подверглась массированному давлению извне. Здесь же он назвал принятые западными государствами санкции в отношении Беларуси.

- Массированное давление, включая санкционное, стало результатом гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся президентских выборов, - уверен Макей.

Далее он заметил, что 2020-ый год стал для белорусского государства, как и для всего мира, годом испытаний.

- И сфера международных отношений не была исключением, - подчеркнул министр.

А продолжая, заметил, что белорусская дипломатия в полной мере ощутила на себе растущую глобальную и региональную нестабильность, геополитическое и геоэкономическое соперничество и так далее, стала свидетелем роста напряженности в сфере международных отношений, смещения акцентов в мировой политике от партнерства к плоскости ожесточающейся конкуренции. А пандемия COVID-19 только усугубила процессы.

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