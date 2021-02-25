«Газпромбанк» дал «Белгазпромбанку» долгосрочный кредит в размере €60 млн

"Белгазпромбанк" направит средства кредита, чтобы финансировать малый и средний бизнес в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что «Белгазпромбанк» получил от российского «Газпромбанка» долгосрочную кредитную линию на 60 миллионов евро, сообщили в пресс-службе белорусского банка.

Сообщается, что кредитные средства банк направит на финансовую поддержку и развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательства в Беларуси. Это позволит банку проводить финансирование и кредитование малого и среднего бизнеса на привлекательных условиях. Стать кредитополучателями смогут ипэшники и владельцы малого и среднего бизнеса в любой точке Беларуси.

- Предусмотрена широкая линейка кредитных продуктов. Это позволит финансировать различные проекты, в том числе связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости, пополнением оборотного капитала, - сообщили в пресс-службе «Белгазпромбанка».

Уточняется, что полученная «Белгазпромбанком» от «Газпромбанка» кредитная линия - долгосрочная.

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