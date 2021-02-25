Владимир Макей рассказал как пандемия и протесты повлияли на внешнюю торговлю Беларуси

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило 1,9 миллиарда долларов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что сальдо внешней торговли Беларуси за 2020-ый год оказалось положительным и составило 1,9 миллиарда долларов, сообщило БелТА со ссылкой на заявление министра иностранных дел Беларуси.

Так во время заседания по итогам работы органов дипслужбы за год Владимир Макей констатировал, что 2020-ый год был непростым. Из-за пандемии большинство государств-партнеров Беларуси ввели жесткие ограничительные меры. Произошли, по его словам, и «уход от привычного формата ведения диалога», а также «повсеместное усиление протекционизма».

- Все это привело к снижению экономической активности в глобальном масштабе, - заметил глава МИДа.

Он констатировал, что сокращение объема мировой торговли в прошедшем году ВТО и МВФ оценили в 9,6 процента. Но и заметил, что Беларусь смогла сохранить плотное присутствие на внешних рынках.

- Мы задействовали новые форматы дистанционного взаимодействия для поддержания динамики сотрудничества с основными партнерами, - объяснил он.

Также Владимир Макей сообщил, что был в 2020-ом году выполнен и ключевой параметр эффективности внешнеэкономической деятельности, а именно сбалансированность внешней торговли товарами и услугами.

- Положительное сальдо составило 1,9 миллиарда долларов. В 2019-ом этот показатель - минус 403 миллиона долларов США. При прогнозе в 1 процент внешнеторговое сальдо составило 3,2 процента от ВВП, - привел статистику глава белорусской дипломатии.

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