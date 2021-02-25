Лукашенко о внешних силах: «Не мытьем, так катаньем им хочется расшатать Беларусь». Фото: БелТА.

В четверг, 25 февраля, Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

- Очень будет непростой год, - цитирует президента belta.by. - И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа. К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих змагаров и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины - вы видите, вспыхнула опять Украина - и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы.

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