Лукашенко поручил создать “Штаб президента по обороне и безопасности”. Фото: БелТА.
В четверг, 25 февраля, Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.
- Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать, - цитирует belta.by президента. -
Глава государства отметил, что с момента назначения на должность Александр Вольфович уже, как опытный штабист, должен был вникнуть в ситуацию.
- А это фактически штаб, только на самом высоком уровне - штаб президента по обороне и безопасности. Думаю, вы свое мнение выскажете. И в ближайшее время, по крайней мере на следующей неделе, надо при необходимости формализовать все предложения, - сказал он.
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