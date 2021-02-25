Лукашенко поручил создать “Штаб президента по обороне и безопасности”. Фото: БелТА.

В четверг, 25 февраля, Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

- Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать, - цитирует belta.by президента. -

Глава государства отметил, что с момента назначения на должность Александр Вольфович уже, как опытный штабист, должен был вникнуть в ситуацию.

- А это фактически штаб, только на самом высоком уровне - штаб президента по обороне и безопасности. Думаю, вы свое мнение выскажете. И в ближайшее время, по крайней мере на следующей неделе, надо при необходимости формализовать все предложения, - сказал он.

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