Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 февраля 2021 года: почти 1200 заразившихся за сутки и еще 9 умерших

Стало известно, сколько всего человек заболели коронавирусом в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали обновленную статистику по заболеваемости корнавирусной инфекцией Беларуси на четверг, 25 февраля.

Так стало известно, что за сутки в стране «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 191 человека. За все время пандемии это цифра уже составляет 282 тысячи 898 заболевших коронавирусом.

В тоже время за последний день из больниц были выписаны 1 тысяча 413 пациентов, переболевших COVID-19.

- За весь период выздоровели 273 тысячи 146 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, - констатировали в пресс-службе.

На прежнем уровне остается статистика летальных исходов: еще 9 человек умерли от коронавируса. За весь период пандемии Минздрав сообщил об 1 тысяче 948 умерших в Беларуси пациентах с выявленным коронавирусом.

Также известно о количестве выполненных тестов: чуть менее 17,2 тысячи за сутки и свыше 4,841 миллиона исследований за все время.

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