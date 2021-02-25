Министр информации об изменениях в СМИ: Региональную прессу - в единый кулак, а холдинг «Звязда» вернуть в общественно-политическое русло

По словам министра информации, пресса в Беларуси должна уйти от отражения новостей. Фото: pixabay.com.

Игорь Луцкий рассказал, как будут меняться государственные СМИ в Беларуси, пишет БелТА. Изменения коснуться, как районных газет, так и республиканских изданий.

Например, в отношении региональной прессы министр информации заявил, что СМИ в районах должны «сгруппировать в единый кулак».

- Районную прессу необходимо подчинить либо напрямую облисполкомам, либо создать холдинги на базе областных газет. Таким образом, появится возможность оптимизации затрат, также это позволит в некоторой степени развязать руки журналистам, - уточнил Луцкий.

При этом глава ведомства заметил, что в сейчас печатной прессе необходимы видоизменения. Например, Луцкий заявил, что газеты должны уйти от новостного контента, и усилия сконцентрировать на проведении расследований, аналитических материалов - анализировать происходящее, а не отражать.

Еще он проанонсировал изменения в одном из медиахолдингов страны. Так Игорь Луцкий заявил, что холдинг «Звязда» должен изменить формат своей работы, а именно - «возвратиться в русло общественно-политической информации».

- В этой связи мы переводим литературные журналы «Полымя», «Нёман», «Маладосць» в издательство «Мастацкая літаратура», - уточнил он.

Коснутся изменения и работы пресс-служб в Беларуси. По словам министра, по-прежнему содействие будет основываться на указе о совершенствовании работ госорганов и других госорганизаций со СМИ (указ №65 - Прим.), однако Мининформ не будет «PR-службой других отраслей».

- Этим должны заниматься внутри отраслей и ведомств, где есть большая армия сотрудников. Мы видим в этом направлении некоторые недоработки, постараемся это трансформировать, - заключил министр информации Луцкий.

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