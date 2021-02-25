На минской кольцевой 28-летний водитель на «Пассате» насмерть сбил мужчину. Фото: СК РБ.

Все случилось утром в четверг, 25 февраля на МКАДе в районе улицы Кижеватова. Volkswagen Passat насмерть сбил мужчину, который каким-то образом оказался на проезжей части. Документов у мужчины не было, поэтому в милиции сейчас устанавливает его личность. За рулем «Пассата» был 28-летний водитель.

- Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, - сообщили в СК.

Уже возбуждено уголовное дело уголовной по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». По ней светит до пяти лет тюрьмы.

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