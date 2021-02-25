Будет до +14, но погода испортится: синоптики рассказали, что произойдет в Беларуси 26 февраля

В пятницу, 26 февраля, в Беларуси плюсовая погода будет даже ночью. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Погоду в Беларуси на пятницу, 26 февраля, рассказали в Белгидромете. Так в этот день по-прежнему будет по-весеннему тепло, но погоду подпортит порывистый ветер с усилениями.

Ночью температура останется плюсовой +1…+7 тепла. Существенных осадков в ночные часы не прогнозируется. При этом ночью и утром возможен слабый туман и гололед местами на трассах.

Днем будет и того теплее +6…+12 выше ноля в среднем по республике, а на юго-западе страны и вовсе до +14 градусов.

При этом поднимется ветер юго-западного и западного направлений, днем порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. На Витебщине задувать будет еще сильнее - прогнозируются порывы до 15 - 18 метров в секунду.

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