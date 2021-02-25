«Соблазн переборол здравый смысл»: в МВД рассказали о задержании в Минске двух 17-летних наркодилеров

Наркокурьеров задержали с поличным. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Минске на днях были задержаны несовершеннолетние наркодилеры, рассказали в пресс-службе МВД.

Уточняется, что молодые люди студенты, оба из обеспеченных семей. Сначала они были курьерами интернет-магазина психотропов, а затем - оптовыми дилерами. Работали на «наркомаркет» примерно 4 месяца.

- Соблазн переборол здравый смысл, - пояснили в пресс-службе мотив молодых людей и далее уточнили. - Парни действовали сообща: один фасовал наркотик, другой его прятал.

Задержали злоумышленников с поличным. Во время задержания у молодых людей изъяли 200 граммов марихуаны. Также оперативники установили, что до задержания наркодилеры в городском парке Минска сделали свыше 50 закладок (общим весом 400 граммов) с марихуаной и мефедроном.

Студенты работали наркокурьерами около 4 месяцев. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

- Дома у одного из подозреваемых было найдено еще свыше 300 граммов марихуаны, а также электронные весы, пакеты и изолента, которые использовались для фасовки «товара», - прокомментировали в МВД.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Также в ГУНиПТЛ МВД рассказали, что именно несовершеннолетние в этих правонарушениях являются самой уязвимой группой: «В силу неокрепшей психики и юношеского максимализма не могут в полной мере оценить степень своих противоправных деяний». При этом для «вербовки» кураторы интернет-магазинов специально ищут подростков и юношей.

- По статистике, наркоторговцев задерживают в течение нескольких месяцев, - добавили в пресс-службе.

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